Уилсон снес соперника и поставил «шлагбаум» для Овечкина

Нападающий «Вашинтона» Том Уилсон отметился мощным силовым приемом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 ОТ).

В своей зоне он снес соперника, который по инерции рухнул на лед. При этом игрок «Вегаса» упал под ноги капитану «Кэпиталз» Александру Овечкину, который успел сгруппироваться и не получить травму, а также не нанести травму сопернику.

Напомним, что в этой встрече Овечкин оформил дубль. Он в девятый раз за карьеру достиг отметки в 50 голов за сезон и повторил рекорд лиги.

Подобного за всю историю лиги добивались только Майк Босси и Уэйн Гретцки. Последний установил это достижение в сезоне-1988/89.