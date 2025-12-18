Нападающий «Вашингтона» Тринеев рассказал о появлении прозвища Богдан Кросби

Нападающий ««Вашингтона» Богдан Тринеев в интервью «СЭ» рассказал о причинах возникновения прозвища Богдан Кросби.

— В «Вашингтоне» сейчас работает один из самых прогрессирующих и интересных тренеров НХЛ — Спенсер Карбери. Как строилась ваша коммуникация? Он лично сообщил вам о вызове в команду?

— Нет, первым сообщил тренер из АХЛ. Карбери приехал на тренировку, сказал пару слов, поздравил. В целом все было просто: сказали, что нужно продолжать работать. Мне, конечно, было приятно, но я понимал, что я приехал, но еще не сыграл ни одного матча, поэтому главное — продолжать делать свое дело.

— Он вызывал вас на личный разговор, что-то объяснял?

— Да, был небольшой личный разговор. После тренировки он сказал подъехать. Сначала поздравил, потом объяснил, что, если возникнут какие-то вопросы, можно спокойно обращаться — либо к ребятам, либо напрямую к нему. Мы все вместе тренируемся уже не первый год, поэтому в целом многое было понятно, каких-то сложных моментов не возникало. Плюс в «Херши» мы играем по той же системе.

— Перед дебютной игрой Александр Овечкин попросил оператора подснять вас, а не его. Многие запомнили этот эпизод.

— Конечно, когда камеру перевели на меня, я немного растерялся. Не знаю, было это видно или нет, но я начал надевать майку, что-то забыл, немного запутался. Это нормально — первая игра, волнение. Ребята все это понимали и поддерживали. Помогали и партнеры, и персонал, и тренерский штаб. Многие были рады — с кем-то я играл в «Херши», с кем-то там же работал, поэтому этот момент мы разделили вместе.

— Почему именно Богдан Кросби? Откуда вообще пошло это прозвище?

— Так получилось. Когда я пришел в «Вашингтон», взял 88-й номер — такой же, как был в «Динамо». Просто решил не менять. Позже в команду пришел возрастной игрок, который уже выступал в НХЛ, и он забрал себе 88-й. Мне дали 87-й. Поскольку я молодой, особо выбирать или что-то менять не мог, решил оставить. А дальше уже пошли шутки — 87-й номер, вот и Богдан Кросби.

— Получается, прозвище за вами закрепилось?

— Надеюсь, что нет (смеется). Но пока я Богдан Кросби.

— Сидни Кросби можно назвать одним из ваших любимых игроков?

— В детстве — да, следил за ним, не буду скрывать, но чаще всего, конечно, следил за русскими ребятами.