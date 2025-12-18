Нападающий «Вашингтона» Тринеев рассказал о появлении прозвища Богдан Кросби
Нападающий ««Вашингтона» Богдан Тринеев в интервью «СЭ» рассказал о причинах возникновения прозвища Богдан Кросби.
— В «Вашингтоне» сейчас работает один из самых прогрессирующих и интересных тренеров НХЛ — Спенсер Карбери. Как строилась ваша коммуникация? Он лично сообщил вам о вызове в команду?
— Нет, первым сообщил тренер из АХЛ. Карбери приехал на тренировку, сказал пару слов, поздравил. В целом все было просто: сказали, что нужно продолжать работать. Мне, конечно, было приятно, но я понимал, что я приехал, но еще не сыграл ни одного матча, поэтому главное — продолжать делать свое дело.
— Он вызывал вас на личный разговор, что-то объяснял?
— Да, был небольшой личный разговор. После тренировки он сказал подъехать. Сначала поздравил, потом объяснил, что, если возникнут какие-то вопросы, можно спокойно обращаться — либо к ребятам, либо напрямую к нему. Мы все вместе тренируемся уже не первый год, поэтому в целом многое было понятно, каких-то сложных моментов не возникало. Плюс в «Херши» мы играем по той же системе.
— Перед дебютной игрой Александр Овечкин попросил оператора подснять вас, а не его. Многие запомнили этот эпизод.
— Конечно, когда камеру перевели на меня, я немного растерялся. Не знаю, было это видно или нет, но я начал надевать майку, что-то забыл, немного запутался. Это нормально — первая игра, волнение. Ребята все это понимали и поддерживали. Помогали и партнеры, и персонал, и тренерский штаб. Многие были рады — с кем-то я играл в «Херши», с кем-то там же работал, поэтому этот момент мы разделили вместе.
— Почему именно Богдан Кросби? Откуда вообще пошло это прозвище?
— Так получилось. Когда я пришел в «Вашингтон», взял 88-й номер — такой же, как был в «Динамо». Просто решил не менять. Позже в команду пришел возрастной игрок, который уже выступал в НХЛ, и он забрал себе 88-й. Мне дали 87-й. Поскольку я молодой, особо выбирать или что-то менять не мог, решил оставить. А дальше уже пошли шутки — 87-й номер, вот и Богдан Кросби.
— Получается, прозвище за вами закрепилось?
— Надеюсь, что нет (смеется). Но пока я Богдан Кросби.
— Сидни Кросби можно назвать одним из ваших любимых игроков?
— В детстве — да, следил за ним, не буду скрывать, но чаще всего, конечно, следил за русскими ребятами.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3