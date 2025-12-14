Нападающий «Вашингтона» Тринеев дебютировал в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Богдан Тринеев дебютировал в НХЛ в гостевом матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (1:5).

23-летний форвард за 11 минут 45 секунд игрового времени не отметился результативными действиями. Он завершил матч с показателем полезности «0».

В сезоне-2025/26 Тринеев в 16 матчах за «Херши» в АХЛ набрал 12 (6+6) очков. В 2024 году вместе с этой командой он выиграл Кубок Колдера.

Форвард был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2020 под общим 117-м номером.