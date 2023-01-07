Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон дебютирует в сезоне в матче против «Коламбуса»

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон выйдет на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса», сообщает журналист Саманта Пелл.

Для 28-летнего форварда, который восстановился после травмы, это будет первый матч в нынешнем сезоне.

Уилсон получил травму связок левого колена в первом матче серии первого раунда плей-офф прошлого сезона против «Флориды».

Его контракт с кэпхитом 5,166 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее стало известно, что матч против «Коламбуса» также станет первым в сезоне для форварда «Кэпиталз» Никласа Бэкстрема.