Овечкин установил рекорд по матчам в НХЛ среди россиян
Овечкин побил рекорд Ковалева по матчам в НХЛ среди россиян
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел в стартовой пятерке на сегодняшний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».
Для 37-летнего россиянина эта играла стала 1317-й за карьеру в североамериканской лиге. Он побил рекорд среди российских игроков, установленный Алексеем Ковалевым.
Среди всех игроков Овечкин теперь занимает единолично 60-е место. На 59-й строчке располагается канадец Ги Карбонно, который за карьеру сыграл 1318 матчей.
Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является Патрик Марло. Канадец провел за карьеру 1779 матчей.
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14.01
|9.01
|01:00
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Вашингтон – Коламбус
|- : -
|9.01
|03:00
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Аризона – Питтсбург
|- : -
|9.01
|03:00
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Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|9.01
|03:00
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Филадельфия – Торонто
|- : -
|9.01
|03:00
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Чикаго – Калгари
|- : -
|9.01
|04:30
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Анахайм – Бостон
|- : -
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