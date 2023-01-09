Овечкин установил рекорд по матчам в НХЛ среди россиян

Овечкин побил рекорд Ковалева по матчам в НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел в стартовой пятерке на сегодняшний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Для 37-летнего россиянина эта играла стала 1317-й за карьеру в североамериканской лиге. Он побил рекорд среди российских игроков, установленный Алексеем Ковалевым.

Среди всех игроков Овечкин теперь занимает единолично 60-е место. На 59-й строчке располагается канадец Ги Карбонно, который за карьеру сыграл 1318 матчей.

Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является Патрик Марло. Канадец провел за карьеру 1779 матчей.