Овечкин стал самым результативным игроком НХЛ в 40+ лет после 50 матчей с сезона-2011/12
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в гостевом матче с «Колорадо» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Как сообщает пресс-служба лиги, россиянин в сезоне-2025/26 в 50 матчах набрал 42 (20+22) очка и стал самым результативным игроком в возрасте 40 лет и старше после 50 матчей сезона со времен финского нападающего Теему Селянне (у него было 47 (16+31) очков в сезоне-2011/12).
40-летний Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года.
Положение команд
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|Столичный дивизион
|И
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|О
|1
|Каролина
|19
|14
|5
|30
|2
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|19
|13
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|26
|3
|Рейнджерс
|19
|10
|9
|21
|4
|Вашингтон
|16
|10
|6
|20
|5
|Айлендерс
|17
|7
|10
|18
|6
|Филадельфия
|20
|5
|15
|15
|7
|Коламбус
|16
|7
|9
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|Питтсбург
|18
|6
|12
|14
|Атлантический дивизион
|И
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|П
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|1
|Бостон
|18
|13
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|27
|2
|Монреаль
|18
|11
|7
|26
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|17
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|6
|24
|4
|Оттава
|19
|11
|8
|24
|5
|Флорида
|19
|10
|9
|22
|6
|Баффало
|17
|8
|9
|19
|7
|Торонто
|20
|8
|12
|18
|8
|Детройт
|19
|7
|12
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|20
|13
|7
|30
|2
|Колорадо
|19
|11
|8
|24
|3
|Даллас
|17
|10
|7
|22
|4
|Нэшвилл
|17
|8
|9
|21
|5
|Юта
|18
|10
|8
|21
|6
|Виннипег
|19
|8
|11
|19
|7
|Сент-Луис
|18
|8
|10
|18
|8
|Чикаго
|18
|4
|14
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|19
|13
|6
|29
|2
|Вегас
|19
|12
|7
|26
|3
|Анахайм
|18
|10
|8
|21
|4
|Сиэтл
|16
|9
|7
|19
|5
|Калгари
|18
|8
|10
|17
|6
|Сан-Хосе
|20
|8
|12
|17
|7
|Лос-Анджелес
|15
|5
|10
|12
|8
|Ванкувер
|20
|3
|17
|7
Результаты / календарь
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16.11
|11.11
|03:00
|Оттава – Вашингтон
|2 : 3 ОТ
|11.11
|03:00
|Торонто – Колорадо
|3 : 6
|11.11
|03:00
|Коламбус – Флорида
|1 : 4
|11.11
|03:00
|Монреаль – Миннесота
|1 : 2 ОТ
|11.11
|04:00
|Сент-Луис – Детройт
|3 : 2
|11.11
|04:00
|Виннипег – Нью-Джерси
|4 : 2
|11.11
|06:00
|Лос-Анджелес – Нэшвилл
|- : -
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