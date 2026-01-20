Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Овечкин стал самым результативным игроком НХЛ в 40+ лет после 50 матчей с сезона-2011/12

Павел Лопатко

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в гостевом матче с «Колорадо» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, россиянин в сезоне-2025/26 в 50 матчах набрал 42 (20+22) очка и стал самым результативным игроком в возрасте 40 лет и старше после 50 матчей сезона со времен финского нападающего Теему Селянне (у него было 47 (16+31) очков в сезоне-2011/12).

40-летний Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
В больнице рассказали о состоянии пострадавшей при пожаре Марии Шурочкиной
Молодежный чемпионат мира по хоккею — 2027: расписание турнира и возвращение сборной России
Заменим Норвегию? Сыграем «американским» составом? Пройдем группу на «технарях»? Что известно об участии России на МЧМ по хоккею
Популярное видео
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
Новые козни против молодежной сборной России
Новые козни против молодежной сборной России
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Сафронов снова в «Динамо»?
Сафронов снова в «Динамо»?
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Европа против сборной России
Европа против сборной России
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: последний сезон в НХЛ и новые рекорды лучшего снайпера в истории лиги
Овечкин продлил безголевую серию до 11 матчей НХЛ — это второй худший результат в его карьере
Безголевая серия Овечкина достигла 11 матчей
Гол с передачи Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Оттавой»
Овечкин приехал в Оттаву: ответил на вопросы о допуске России, жесткой позиции властей Канады, безголевой серии
Овечкин уверен, что канадские болельщики ждут россиян на молодежном чемпионате мира
Стэмкос обошел Ягра на пятом месте по сравнивавшим счет голам, рекорд — у Овечкина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Чикаго» одержал победу над «Виннипегом», у Михеева голевая передача

«Сиэтл» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 14 5 30
2 Нью-Джерси 19 13 6 26
3 Рейнджерс 19 10 9 21
4 Вашингтон 16 10 6 20
5 Айлендерс 17 7 10 18
6 Филадельфия 20 5 15 15
7 Коламбус 16 7 9 14
8 Питтсбург 18 6 12 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 13 5 27
2 Монреаль 18 11 7 26
3 Тампа-Бэй 17 11 6 24
4 Оттава 19 11 8 24
5 Флорида 19 10 9 22
6 Баффало 17 8 9 19
7 Торонто 20 8 12 18
8 Детройт 19 7 12 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 20 13 7 30
2 Колорадо 19 11 8 24
3 Даллас 17 10 7 22
4 Нэшвилл 17 8 9 21
5 Юта 18 10 8 21
6 Виннипег 19 8 11 19
7 Сент-Луис 18 8 10 18
8 Чикаго 18 4 14 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 19 13 6 29
2 Вегас 19 12 7 26
3 Анахайм 18 10 8 21
4 Сиэтл 16 9 7 19
5 Калгари 18 8 10 17
6 Сан-Хосе 20 8 12 17
7 Лос-Анджелес 15 5 10 12
8 Ванкувер 20 3 17 7
Результаты / календарь
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
11.11 03:00 Оттава – Вашингтон 2 : 3 ОТ
11.11 03:00 Торонто – Колорадо 3 : 6
11.11 03:00 Коламбус – Флорида 1 : 4
11.11 03:00 Монреаль – Миннесота 1 : 2 ОТ
11.11 04:00 Сент-Луис – Детройт 3 : 2
11.11 04:00 Виннипег – Нью-Джерси 4 : 2
11.11 06:00 Лос-Анджелес – Нэшвилл - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости