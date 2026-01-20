Овечкин стал самым результативным игроком НХЛ в 40+ лет после 50 матчей с сезона-2011/12

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в гостевом матче с «Колорадо» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, россиянин в сезоне-2025/26 в 50 матчах набрал 42 (20+22) очка и стал самым результативным игроком в возрасте 40 лет и старше после 50 матчей сезона со времен финского нападающего Теему Селянне (у него было 47 (16+31) очков в сезоне-2011/12).

40-летний Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года.