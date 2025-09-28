Овечкин провел первую тренировку на льду после травмы

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел полноценную тренировку на льду, сообщает журналистка Кэти Адлер.

На видео, опубликованном журналисткой в соцсети, 40-летний россиянин отрабатывает броски по воротам и тренируется без бесконтактного джерси.

18 сентября форвард досрочно покинул тренировку «Кэпиталз» из-за травмы нижней части тела. Он пропустил несколько занятий команды и не принял участия в предсезонных матчах против «Бостона» (5:2) и «Филадельфии» (5:1). Со вторника хоккеист тренировался на льду индивидуально, а в субботу присоединился к тренировкам команды в бесконтактном джерси.