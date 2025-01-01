Овечкин поздравил с новым годом: «Желаю здоровья, счастья и личных успехов»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил болельщиков с новым годом.
«Дорогие болельщики, 2024 год выдался непростым для всех нас — были взлеты и падения, разочарования и искренняя радость! В каждый из этих моментов я ощущал вашу поддержку, за что очень благодарен! Спасибо каждому из вас!
В новом, 2025 году желаю вам здоровья, счастья, личных успехов и наших общих побед! Надеюсь, что вы останетесь рядом и будете и дальше поддерживать! А я буду двигаться шаг за шагом и радовать вас своей игрой. Еще раз спасибо!» — опубликовала поздравления Овечкина в Telegram-канале его команда.
Ранее жена Овечкина Анастасия Шубская опубликовала семейное фото. На счету форварда в этом сезоне 27 (17+10) очков в 21 матче регулярного чемпионата. Всего у Овечкина 870 голов в НХЛ: до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось 24 шайбы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|37
|25
|12
|52
|2
|Нью-Джерси
|40
|24
|16
|51
|3
|Каролина
|37
|22
|15
|46
|4
|Питтсбург
|39
|17
|22
|39
|5
|Коламбус
|38
|16
|22
|38
|6
|Филадельфия
|38
|17
|21
|38
|7
|Айлендерс
|38
|14
|24
|35
|8
|Рейнджерс
|36
|16
|20
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|38
|23
|15
|48
|2
|Флорида
|38
|23
|15
|48
|3
|Бостон
|39
|20
|19
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|36
|19
|17
|40
|6
|Монреаль
|37
|17
|20
|37
|7
|Детройт
|37
|15
|22
|34
|8
|Баффало
|38
|14
|24
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|39
|27
|12
|55
|2
|Миннесота
|38
|23
|15
|50
|3
|Колорадо
|38
|23
|15
|46
|4
|Даллас
|36
|22
|14
|45
|5
|Сент-Луис
|39
|18
|21
|40
|6
|Юта
|37
|16
|21
|38
|7
|Нэшвилл
|38
|11
|27
|29
|8
|Чикаго
|38
|12
|26
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|37
|25
|12
|53
|2
|Лос-Анджелес
|36
|21
|15
|47
|3
|Эдмонтон
|37
|22
|15
|47
|4
|Калгари
|37
|18
|19
|43
|5
|Ванкувер
|36
|17
|19
|42
|6
|Сиэтл
|38
|17
|21
|36
|7
|Анахайм
|36
|15
|21
|34
|8
|Сан-Хосе
|40
|11
|29
|28
|1.01
|01:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|2 : 6
|1.01
|04:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|5 : 3
|1.01
|04:00
|
Детройт – Питтсбург
|4 : 2
|1.01
|04:00
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|0 : 4
|1.01
|04:00
|
Анахайм – Нью-Джерси
|3 : 2
|1.01
|04:00
|
Даллас – Баффало
|4 : 2
|1.01
|04:00
|
Колорадо – Виннипег
|5 : 2
|1.01
|04:00
|
Коламбус – Каролина
|4 : 3 Б
|1.01
|05:00
|
Эдмонтон – Юта
|4 : 1
|1.01
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|3 : 1