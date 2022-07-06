Травмированный Никлас Бэкстрем пока не планирует завершать карьеру

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что нападающий Никлас Бэкстрем пока не планирует завершать карьеру, сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter.

24-летний швед после окончания сезона перенес новую операцию на бедре. Однако он рассчитывает, что сможет набрать форму и сыграть ближе к концу регулярного чемпионата.

Напомним, что из-за аналогичной операции Бэкстрем пропустил половину прошедшего регулярного чемпионата. Он успел провести 47 матчей, в которых набрал 31 (6+25) очко. В плей-офф в его активе 6 (2+4) очков в 6 встречах.

Контракт Бэкстрема с кэпхитом 9,2 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.