Ник Дауд — об игре травмированного Овечкина: «Алекс был в ударе, он очень важен для нашей команды»

Нападающий «Вашингтона» Ник Дауд прокомментировал травму голеностопа российского капитана команда Александра Овечкина, из-за которой россиянин выбыл из строя на одну-две недели.

39-летний Овечкин получил повреждение после столкновения с нападающим «Юты» Джеком Макбейном во время матча регулярного чемпионата НХЛ (6:2), в котором россиянин отметился дублем.

«Это отстой. Мне неприятно было это видеть, ведь Алекс был в ударе, он очень важен для нашей команды. Он играет в невероятный хоккей», — цитирует Дауда пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. В общей сложности на счету российского хоккеиста 868 голов. Российскому капитану «Кэпиталз» осталось забросить 26 шайб для повторения рекорда Уэйна Гретцки.