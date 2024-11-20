Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:59

Ник Дауд — об игре травмированного Овечкина: «Алекс был в ударе, он очень важен для нашей команды»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Вашингтона» Ник Дауд прокомментировал травму голеностопа российского капитана команда Александра Овечкина, из-за которой россиянин выбыл из строя на одну-две недели.

39-летний Овечкин получил повреждение после столкновения с нападающим «Юты» Джеком Макбейном во время матча регулярного чемпионата НХЛ (6:2), в котором россиянин отметился дублем.

«Это отстой. Мне неприятно было это видеть, ведь Алекс был в ударе, он очень важен для нашей команды. Он играет в невероятный хоккей», — цитирует Дауда пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. В общей сложности на счету российского хоккеиста 868 голов. Российскому капитану «Кэпиталз» осталось забросить 26 шайб для повторения рекорда Уэйна Гретцки.

Александр Овечкин
Ник Дауд
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
В мире осудили недопуск России к отбору ЧМ-2026
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
Популярное видео
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Виннипег» — «Флорида»: онлайн-трансляция матча НХЛ

Минтюков забросил 3-ю шайбу за сезон в матче с «Чикаго»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 18 13 5 27
2 Каролина 17 13 4 26
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Айлендерс 18 7 11 18
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 19 8 11 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 18 6 12 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Ванкувер 17 9 8 21
4 Калгари 18 9 9 21
5 Эдмонтон 19 9 10 20
6 Сиэтл 19 9 10 19
7 Анахайм 17 7 10 16
8 Сан-Хосе 20 6 14 16
Результаты / календарь
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
20.11 03:00
Питтсбург – Тампа-Бэй
 - : -
20.11 03:00
Оттава – Эдмонтон
 - : -
20.11 04:00
Сент-Луис – Миннесота
 - : -
20.11 04:00
Виннипег – Флорида
 - : -
20.11 04:30
Чикаго – Анахайм
 - : -
20.11 05:00
Калгари – Айлендерс
- : -
20.11 06:00
Ванкувер – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости