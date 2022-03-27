Кузнецов вышел на 10-е место в истории «Вашингтона» по голевым передачам

Форвард «Вашингтона» Кузнецов вышел на 10-е место в истории клуба по голевым передачам

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3).

29-летний россиянин поучаствовал в победной шайбе, которую забросил Александр Овечкин.

Кузнецов сделал 332-ю голевую передачу в карьере. Нападающий поднялся на 10-е место по этому показателю в истории «Вашингтона», опередив бывшего защитника «Кэпиталз» Скотта Стивенса (331).

Рекорд по числу голевых передач в истории «Вашингтона» принадлежит Никласу Бэкстрему (741), на втором месте — Александр Овечкин (626). Ближайшим ориентиром для Кузнецова является Петер Бондра (353), занимающий 9-е место.