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Кузнецов вышел на 10-е место в истории «Вашингтона» по голевым передачам

Форвард «Вашингтона» Кузнецов вышел на 10-е место в истории клуба по голевым передачам
Иван Торопцев
Корреспондент
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Евгений Кузнецов.
Фото Getty Images

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3).

29-летний россиянин поучаствовал в победной шайбе, которую забросил Александр Овечкин.

Кузнецов сделал 332-ю голевую передачу в карьере. Нападающий поднялся на 10-е место по этому показателю в истории «Вашингтона», опередив бывшего защитника «Кэпиталз» Скотта Стивенса (331).

Рекорд по числу голевых передач в истории «Вашингтона» принадлежит Никласу Бэкстрему (741), на втором месте — Александр Овечкин (626). Ближайшим ориентиром для Кузнецова является Петер Бондра (353), занимающий 9-е место.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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