Форвард «Вашингтона» Кузнецов сделал хет-трик в матче с «Ванкувером»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

За 5 минут до конца третьего периода россиянин сравнял счет — 3:3. Две первых шайбы форвард забросил в начале первого периода.

Кузнецов сделал второй хет-трик за все время выступлений в НХЛ.

Теперь у Кузнецова 19 голов в сезоне-2021/22. Всего у россиянина 57 (19+38) очков в нынешнем сезоне.