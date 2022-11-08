Кузнецов с передачи Овечкина оформил дубль в матче с «Эдмонтоном»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:4).

Вторую шайбу форвард забил после передачи Александра Овечкина, который в этом сезоне набрал 13 (8+5) очков.

Кузнецов отличился впервые в этом сезоне и в сумме набрал 11 (2+9) очков.