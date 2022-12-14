Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал 800-й гол своего одноклубника Александра Овечкина в НХЛ.

«Я отдаю должное «Чикаго». Удивительно, как фанаты его любят. Я хочу их поблагодарить за это. Потому что он [Овечкин] может и не сказать ничего, но это будет значить [для него] много. Я понимаю, когда он уверен, а когда нервничает. Сегодня он немного нервничал. Фанаты «Чикаго» заставили его немного смущаться», — приводит слова Кузнецова журналист Марк Лазерус.

Овечкин забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.