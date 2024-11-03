Овечкин забросил 859-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 15-й минуте первого периода российский нападающий Александр Овечкин забил гол и сделал счет 4:0.

Теперь на счету 39-летнего россиянина 12 (6+6) очков в 10 матчах сезона-2024/25.

Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, достиг отметки в 859 голов в лиге. Онн сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 35 шайб.