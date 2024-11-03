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Сегодня, 00:34

Овечкин забросил 859-ю шайбу в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 15-й минуте первого периода российский нападающий Александр Овечкин забил гол и сделал счет 4:0.

Теперь на счету 39-летнего россиянина 12 (6+6) очков в 10 матчах сезона-2024/25.

Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, достиг отметки в 859 голов в лиге. Онн сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 35 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 859-го гола Овечкина. Текущее положение
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 14 7 7 16
2 Рейнджерс 10 7 3 15
3 Вашингтон 9 7 2 14
4 Каролина 9 7 2 14
5 Коламбус 10 5 5 11
6 Айлендерс 11 4 7 10
7 Филадельфия 12 4 8 9
8 Питтсбург 12 4 8 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Тампа-Бэй 11 7 4 14
3 Торонто 11 6 5 13
4 Бостон 12 5 7 11
5 Оттава 10 5 5 10
6 Детройт 10 4 6 9
7 Баффало 11 4 7 9
8 Монреаль 11 4 7 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 11 10 1 20
2 Миннесота 10 7 3 16
3 Даллас 11 7 4 14
4 Юта 11 5 6 12
5 Колорадо 11 5 6 10
6 Сент-Луис 11 5 6 10
7 Нэшвилл 10 3 7 7
8 Чикаго 11 3 8 7
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 7 4 15
2 Лос-Анджелес 11 6 5 14
3 Калгари 11 6 5 13
4 Ванкувер 9 4 5 11
5 Эдмонтон 11 5 6 11
6 Сиэтл 11 5 6 11
7 Анахайм 10 4 6 10
8 Сан-Хосе 12 3 9 8
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