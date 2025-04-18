Овечкин завершил регулярный чемпионат НХЛ с 73 очками

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил один гол в последнем матче своей команды в регулярном чемпионате НХЛ-2024/25.

Таким образом, 39-летний россиянин набрал в этой регулярке 73 (44+29) очка в 65 играх. Он стал лучшим снайпером среди российских хоккеистов.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон» сыграет против «Монреаля». Первый матч состоится 22 апреля и начнется в 2:00 по московскому времени.