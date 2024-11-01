Овечкин забросил 858-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Форвард сделал счет 6:3 на 13-й минуте третьего периода. Теперь на счету Овечкина 10 (5+5) очков в 9 матчах сезона-2024/25.

39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, достиг отметки в 858 голов в лиге. Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 36 шайб.