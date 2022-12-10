Овечкин забил 52-ю шайбу в пустые ворота. Это второй результат в истории НХЛ после Гретцки

Овечкин забил 52-й гол в пустые ворота в карьере и приблизился к Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей и голом в пустые ворота в матче против «Сиэтла» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Эта шайба стала для 37-летнего россиянина 52 в пустые ворота. По этому показателю он идет вторым и уступает лишь Уэйну Гретцки, на счету которого 56 голов в пустые ворота в истории НХЛ.

Также Овечкин приблизился к Горди Хоу в списке лучших бомбардиров в истории лиги — 796 против 801. Лидирует по-прежнему Гретцки с 894 шайбами.