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3 февраля, 05:27

Овечкин вышел на чистое 50-е место в НХЛ по результативным передачам

Павел Лопатко

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативный пас в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс».

Эта передача стала для 40-летнего россиянина 751-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел канадского защитника Ларри Робинсона (750) и теперь занимает 50-е место в списке самых результативных ассистентов в истории лиги. Больше всего передач было у канадского форварда Уэйна Гретцки (1963).

В сезоне-2025/26 Овечкин в 57 матчах набрал 47 (22+25) очков.

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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