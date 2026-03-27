Овечкин вышел на четвертое место в НХЛ по количеству хет-триков

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил три гола в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (7:4).

Как сообщает пресс-служба лиги, 40-летний россиянин оформил свой 34-й хет-трик в карьере и обошел Бретта Халла (33). Овечкин занял четвертое место в списке лучших по этому показателю за всю историю НХЛ.

Первое место занимает Уэйн Гретцки (50), второе — Марио Лемье (40), третье — Майк Босси (39).

В сезоне-2025/26 Овечкин в 73 матчах набрал 56 (29+27) очков.

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