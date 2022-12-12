Овечкин впервые в карьере забил 4 шайбы подряд в пустые ворота

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота «Виннипега» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, форвард забил уже 4-й гол в пустые ворота подряд — это лучший показатель в карьере игрока.

Ранее Овечкин отметился дублем в ворота «Филадельфии» (4:1) и одной шайбой в ворота «Сиэтла» (4:1).

Россиянин также догнал Горди Хоу по количеству шайб в регулярке и плей-офф НХЛ — 869 голов.