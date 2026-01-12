Овечкин сыграл 1537-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

Для 40-летнего россиянина это 1537-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах. По этому показателю он занимает 20-е место в истории. На его счету 1663 (917+746) очка.

На 19-й строчке по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ располагается защитник «Колорадо» Брент Бернс с 1540 играми. Он набрал в них 931 (267+664) очко.

Рекордсменом является Патрик Марло, который за карьеру сыграл 1779 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.