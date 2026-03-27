Овечкин стал лидером по числу команд НХЛ, в ворота которых оформил хет-трик

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (7:4).

Как сообщает пресс-служба лиги, 40-летний россиянин оформил хет-трик в матчах против 21 команды НХЛ, превзойдя Бретта Халла (20) и став лидером по этому показателю в истории НХЛ.

При этом хет-трик в ворота «Юты» стал для Овечкина 34-м в карьере в НХЛ.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 73 матчах набрал 56 (29+27) очков.

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