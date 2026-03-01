Овечкин стал 10-м игроком в НХЛ с 20 голами на семи разных аренах

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Монреаля» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, 40-летний россиянин забил свой 20-й гол в карьере на арене «Белл-центр» и стал 10-м игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки на семи разных площадках. Другие, кому это удалось: Уэйн Гретцки (8), Дин Прентис (8) и Фил Эспозито (9).

В сезоне-2025/26 Овечкин в 62 матчах набрал 49 (23+26) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

1 марта, 03:00. Bell Centre (Монреаль) Монреаль Вашингтон

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