Овечкин силовым приемом свалил с ног защитника «Тампы» Коула

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился мощным силовым приемом в матче с «Тампой» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Во втором периоде россиянин свалил с ног американского защитника «Лайтнинг» Иэна Коула. Впрочем, Овечкин избежал наказания.

В этом матче 37-летний форвард применил 11 силовых приемов — в четвертый раз в карьере.