Овечкин рассказал, почему поражение от «Нью-Джерси» помогло команде в победном матче против «Ванкувера»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сравнил победу над «Ванкувером» (5:1) с поражением в предыдущем матче с «Нью-Джерси» (1:5).

— В чем разница между сегодняшней игрой и прошлым матчем против «Нью-Джерси»?

— Я думаю, когда вы хорошо перемещаете шайбу из одной зоны в другую, когда в атаке играете на полную скорость, это всегда опасно [для соперника] и появляются хорошие возможности для прорывов.

Мы здорово осуществляли форчек и создавали хорошие моменты. Мы видели, как мы держали шайбу в атакующей зоне. Когда вы играете таким образом, шансы всегда будут, — сказал Овечкин после матча.

После этого матча «Вашингтон» с 23 очками занимает 12-е место в Восточной конференции.