Овечкин провел 404 матч в НХЛ с 2+ очками за игру. Это второй результат в истории для игроков, рожденных вне Северной Америки

Овечкин провел 404 матч в НХЛ с 2 или более очками за игру

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две голевые передачи в игре против «Сиэтла» в регулярном чемпионате НХЛ.

По данным StatsCentre, теперь на счету форварда 404 матча в карьере с двумя и более очками за игру.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории НХЛ среди игроков, рожденных все Северной Америки. Россиянин обошел Стэна Микиту (канадец, который родился в Словакии) — 403. Лидирует в списке чех Яромир Ягр — 540 матчей.