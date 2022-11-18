Овечкин провел 400-й матч в НХЛ с двумя и более очками за игру. Это 3-й результат среди крайних форвардов

Овечкин провел 400-й матч в НХЛ с двумя и более очками за игру

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 3 (1+2) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:5 Б).

Таким образом, форвард провел 400-й матч с двумя и более очками. По этому показателю россиянин вышел на третье место в истории НХЛ среди крайних форвардов. Лидирует Яромир Ягр (540 матчей с 2+ очками), второе место у Горди Хоу (511).

Также Овечкин стал 18-м в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, набрал 1427 (789+638) очков.