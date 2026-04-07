Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» после разгрома от «Рейнджерс»

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не участвовал в тренировке команды во вторник, сообщает журналист Том Гулитти в своих соцсетях.

Также занятие пропустил голкипер Чарли Линдгрен. Отмечается, что обоим игрокам предоставили день отдыха.

6 апреля «Вашингтон» на выезде разгромно уступил «Рейнджерс» (1:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Следующую игру «Кэпиталз» проведут 9 апреля против «Торонто».

В сезоне-2025/26 Овечкин сыграл 78 матчей и набрал 61 (31+30) очко. 40-летний россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф (1005 заброшенных шайб).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max