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Овечкин — о 1000-й шайбе в НХЛ: «Всегда приятно достигать каких-то рубежей, и этот гол тоже был важным»

Павел Лопатко

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой 1000-й гол в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ.

«Всегда приятно достигать каких-то рубежей, и этот гол тоже был важным», — цитирует 41-летнего спортсмена Sportsnaut.

Александр Овечкин (в&nbsp;центре) празднует свой 1000-й гол за&nbsp;карьеру в&nbsp;НХЛ.1000! Овечкин достиг и этой отметки!

Овечкин забил 1000-й гол в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:3 ОТ). В истории лиги он стал вторым игроком с таким показателем после канадского форварда Уэйна Гретцки.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 71 матче набрал 53 (26+27) очка.

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Александр Овечкин
НХЛ
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7 Вашингтон 0 0 0 0
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2 Бостон 1 1 0 2
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Центральный дивизион И В П О
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3.10 01:30 Детройт – Рейнджерс - : -
3.10 02:00 Каролина – Вашингтон - : -
3.10 03:00 Виннипег – Бостон - : -
3.10 04:00 Даллас – Сент-Луис - : -
3.10 05:00 Вегас – Анахайм - : -
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