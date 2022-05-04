Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал предстоящий матч плей-офф НХЛ против «Флориды».

«Эти матчи будут совсем другими по сравнению с играми в регулярном чемпионате. Очевидно, что «Флорида» очень сплоченная команда — лучшая команда в регулярном сезоне. Но в плей-офф все будет по-другому. Будет другое мышление, другая скорость. Это будет другой уровень боя.

Но с самого начала, с начала года, это не имеет значения. Нам нужно сделать лишь два шага, верно? Сначала — выйти в плей-офф, а затем — выиграть Кубок. Так что мы просто не должны искать оправданий», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ капитан «Вашингтона» провел 77 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков.

Первая встреча против «Флориды» состоится в ночь на 4 мая. Начало — в 2.30 мск.