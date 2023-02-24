Овечкин прокомментировал обмен Орлова в «Бостон»: «Это печально»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал обмен российского защитника Дмитрия Орлова и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон».

«Это печально. Они отличные партнеры по команде, друзья и хорошие игроки. Это тяжело, но что поделать, это бизнес. Я желаю им удачи, а мы должны двигаться дальше», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

За своих игроков «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунде-2025 и в третьем раунде-2024.