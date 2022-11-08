Овечкин продлил результативную серию в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:4).

Таким образом, форвард забил свой 8-й гол в этом сезоне. Овечкин отличился в третьем матче подряд и увеличил результативную серию до шести игр (5 шайб и 2 передачи).

Также голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер стал 163-м вратарем, кому Овечкин забивал в карьере в НХЛ.