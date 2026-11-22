Овечкин продлил безголевую серию до 16 матчей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (5:7).

41-летний россиянин сделал результативную передачу. В сезоне-2026/27 в 21 матче он набрал 7 (1+6) очков.

Овечкин продлил безголевую серию до 16 матчей, которая является антирекордной для него. Предыдущую шайбу в сезоне он забросил в матче с «Сиэтлом» (3:5) 12 октября.

Летом Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на один год. В октябре он объявил, что сезон-2026/27 станет для него последним в НХЛ.