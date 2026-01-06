Овечкин опередил Гретцки по числу сыгранных матчей в НХЛ с учетом плей-офф

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин проводит свой 1695-й матч в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. 6 января «Кэпиталз» принимают «Анахайм».

40-летний россиянин по количеству матчей в НХЛ с учетом плей-офф опередил канадского форварда Уэйна Гретцки, у которого было 1694 игры, и вышел на чистое 17-е место. Лучший результат — у Марка Мессье — 1991 игра.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 43 матчах набрал 35 (16+19) очков. Он играет за «Вашингтон» с 2005 года. Гретцки выступал в НХЛ с 1978 по 1999 год.