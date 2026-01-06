Овечкин опередил Гретцки по числу сыгранных матчей в НХЛ с учетом плей-офф
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин проводит свой 1695-й матч в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. 6 января «Кэпиталз» принимают «Анахайм».
40-летний россиянин по количеству матчей в НХЛ с учетом плей-офф опередил канадского форварда Уэйна Гретцки, у которого было 1694 игры, и вышел на чистое 17-е место. Лучший результат — у Марка Мессье — 1991 игра.
В сезоне-2025/26 Овечкин в 43 матчах набрал 35 (16+19) очков. Он играет за «Вашингтон» с 2005 года. Гретцки выступал в НХЛ с 1978 по 1999 год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|12
|8
|4
|18
|2
|Рейнджерс
|12
|7
|5
|15
|3
|Айлендерс
|10
|5
|5
|12
|4
|Нью-Джерси
|10
|6
|4
|12
|5
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|6
|Питтсбург
|11
|4
|7
|9
|7
|Филадельфия
|12
|3
|9
|9
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|8
|3
|17
|2
|Тампа-Бэй
|9
|7
|2
|14
|3
|Оттава
|11
|7
|4
|14
|4
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|5
|Флорида
|11
|5
|6
|12
|6
|Детройт
|10
|4
|6
|11
|7
|Монреаль
|9
|4
|5
|10
|8
|Баффало
|10
|4
|6
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|11
|7
|4
|14
|2
|Миннесота
|11
|6
|5
|14
|3
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|11
|5
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|11
|6
|Виннипег
|10
|4
|6
|11
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|9
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|10
|8
|2
|17
|2
|Вегас
|12
|8
|4
|16
|3
|Сиэтл
|11
|7
|4
|15
|4
|Сан-Хосе
|11
|6
|5
|13
|5
|Анахайм
|10
|4
|6
|8
|6
|Лос-Анджелес
|8
|2
|6
|6
|7
|Калгари
|9
|3
|6
|6
|8
|Ванкувер
|12
|2
|10
|5
Результаты / календарь
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|24.10
|03:00
|Чикаго – Монреаль
|- : -
|24.10
|04:00
|Колорадо – Тампа-Бэй
|- : -
|24.10
|20:00
|Филадельфия – Анахайм
|- : -
|24.10
|22:30
|Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|- : -
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