Овечкин опередил Гретцки по очкам в матчах против «Каролины»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативный пас в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:3 Б).

Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», 40-летний форвард в матчах с «Харрикейнз» набрал 110 очков — это больше, чем в играх против какой-либо другой команды.

Овечкин опередил канадского форварда Уйэна Гретцки, у которого в играх с «Каролиной» было 109 очков. Теперь россиянин занимает пятое место по количеству очков против этого соперника.

В сезоне-2025/26 у Овечкина 30 (14+16) очков в 31 матче.