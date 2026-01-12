Овечкин обновил личный рекорд по количеству вратарей, которым забивал в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в ворота «Нэшвилла» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ворота защищает 25-летний финский вратарь Юстус Аннунен. Он стал 188-м голкипером НХЛ, кому забил 40-летний россиянин. Овечкину принадлежит соответствующий рекорд лиги.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 46 матчах набрал 40 (20+20) очков.