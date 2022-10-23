Овечкин не набрал очки во втором матче НХЛ подряд. У форварда «Вашингтона» «-2» в матче с «Лос-Анджелесом»

Овечкин не набрал очки во втором матче НХЛ подряд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очки во втором матче регулярного чемпионата НХЛ подряд.

У 37-летнего россиянина «-2» после матча с «Лос-Анджелесом» (4:3).

Последний раз Овечкин набирал очки в матче против «Ванкувера» (6:4) 18 октября. Тогда форвард сделал дубли по голам и результативным передачам.

В следующем матче НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси» 25 октября.