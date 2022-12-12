Овечкин догнал Хоу и вышел на второе место по голам в регулярке и плей-офф в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Виннипега» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, этот гол стал для россиянина 869-м в матчах регулярки и плей-офф лиги. Он догнал нападающего Горди Хоу, который располагается на второй строчке в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Лидирует Уэйн Гретцки с 1016 шайбами. В топ-5 входят Бретт Халл и Яромир Ягр с 844 голами.