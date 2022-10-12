Овечкин — о 18-м сезоне в НХЛ: «До сих пор не могу в это поверить»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о целях на предстоящий сезон НХЛ. 37-летний форвард отметил, что не может поверить, что начнет свой 18-й сезон в лиге.

«Цели? Ты просто хочешь добраться до матчей. Сейчас для нас очень важно каждое очко. Мы будем стараться побеждать в каждой встрече. Наша цель — выйти в плей-офф Кубка Стэнли, с этого все и начинается.

Мой 18-й сезон в НХЛ? Я до сих пор не могу в это поверить. Время летит», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Нападающий, забросив за карьеру 780 шайб в НХЛ, входит в топ-3 лучших снайперов за всю историю лиги. Впереди Уэйн Гретцки (894 шайбы) и Горди Хоу (801).

Ранее Овечкин занял 10-е место в списке лучших игроков предстоящего сезона, составленном официальным сайтом НХЛ.