Кузьменко поблагодарил одноклубников после хет-трика и получил от них приз лучшему игроку матча

Нападающий «Варкувера» Андрей Кузьменко забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (8:5). Форвард был признан первой звездой матча.

После игры Кузьменко получил от одноклубников приз лучшему игроку встречи и поблагодарил их за матч.

«Спасибо ребята за сегодняшнюю игру. И будем готовиться к следующей», — сказал Кузьменко.

В следующем матча «Ванкувер» дома сыграет против «Нэшвилла» 6 ноября.