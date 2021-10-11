Нападающий «Ванкувера» выбыл на неопределенный срок из-за последствий коронавируса
Нападающий «Ванкувера» выбыл на неопределенный срок из-за осложнений после коронавируса
11 октября, 22:51
Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг сообщил, что нападающий Брэндон Саттер выбыл на неопределенный срок. У него возникли осложнения после коронавируса, сообщает журналист Томас Дрэнс.
В прошлом сезоне 32-летний форвард провел 43 матча и набрал 12 (9+3) очков. Его контракт с зарплатой 1,125 миллиона истекает следующим летом.
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