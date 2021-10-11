Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Нападающий «Ванкувера» выбыл на неопределенный срок из-за последствий коронавируса

Нападающий «Ванкувера» выбыл на неопределенный срок из-за осложнений после коронавируса
11 октября, 22:51
Теги:

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг сообщил, что нападающий Брэндон Саттер выбыл на неопределенный срок. У него возникли осложнения после коронавируса, сообщает журналист Томас Дрэнс.

В прошлом сезоне 32-летний форвард провел 43 матча и набрал 12 (9+3) очков. Его контракт с зарплатой 1,125 миллиона истекает следующим летом.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
0