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Нападающий «Ванкувера» Виртанен был обвинен в сексуальных домогательствах

20:13
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Против нападающего «Ванкувера» Джейка Виртанена были выдвинуты обвинения в сексуальном домогательстве. С такими обвинениями выступила девушка, которая утверждает, что инцидент произошел в 2017 году, сообщает Vancouver is Awesome.

Сам 24-летний хоккеист отказался от комментариев.

По утверждению пострадавшей стороны, Виртанен отвез девушку в отель в сентябре 2017 года, где и домогался ее.

НХЛ и клуб заявили, что в курсе расследования, но пока также воздерживаются от комментариев.

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