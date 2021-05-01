Нападающий «Ванкувера» Виртанен был обвинен в сексуальных домогательствах
20:13
Против нападающего «Ванкувера» Джейка Виртанена были выдвинуты обвинения в сексуальном домогательстве. С такими обвинениями выступила девушка, которая утверждает, что инцидент произошел в 2017 году, сообщает Vancouver is Awesome.
Сам 24-летний хоккеист отказался от комментариев.
По утверждению пострадавшей стороны, Виртанен отвез девушку в отель в сентябре 2017 года, где и домогался ее.
НХЛ и клуб заявили, что в курсе расследования, но пока также воздерживаются от комментариев.
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