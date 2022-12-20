Михеев забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Сент-Луисом»

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

На 34-й минуте встречи россиянин прорвался в чужую зону, вышел один на один с вратарем соперника и переиграл его.

Гол в ворота «Блюзменов» стал для Михеева 10-м в сезоне-2022/23. Всего на его счету 17 (10+7) очков в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.