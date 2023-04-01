Кузьменко продлил свою результативную серию до пяти матчей

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко продлил результативную серию до пяти матчей.

В игре с «Калгари» (4:5 ОТ) россиянин сделал голевую передачу. Всего у него 8 (3+5) очков в 5 последних играх.

На счету 27-летнего Кузьменко 69 (37+32) очков в 74 матчах за «Ванкувер» в сезоне-2022/23, который является для форварда дебютным в НХЛ.