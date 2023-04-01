Кузьменко продлил свою результативную серию до пяти матчей
Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко продлил результативную серию до пяти матчей.
В игре с «Калгари» (4:5 ОТ) россиянин сделал голевую передачу. Всего у него 8 (3+5) очков в 5 последних играх.
На счету 27-летнего Кузьменко 69 (37+32) очков в 74 матчах за «Ванкувер» в сезоне-2022/23, который является для форварда дебютным в НХЛ.
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5.04
6.04
|1.04
|02:00
|
Баффало – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|1.04
|03:00
|
Виннипег – Детройт
|6 : 2
|1.04
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|4 : 5 ОТ
|1.04
|05:30
|
Аризона – Даллас
|2 : 5
|1.04
|20:00
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|- : -
|1.04
|22:00
|
Питтсбург – Бостон
|- : -
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