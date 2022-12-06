Михеев признан второй звездой матча против «Монреаля»

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев признан второй звездой матча против «Монреаля» (7:6 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету 28-летнего россиянина дубль — второй гол позволил «Кэнакс» сравнять счет.

В этом сезоне Михеев набрал 15 (8+7) очков в 23 матчах.