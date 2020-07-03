НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Нападающий «Ванкувера» был замечен в ночном клубе

3 июля 2020, 13:18
Джейк Виртанен. Фото Instagram.
Джейк Виртанен. Фото Instagram.
Теги:

Нападающий «Ванкувера» Джейк Виртанен был замечен в ночном клубе. В Instagram появилось видео, как Виртанен веселится в одном из баров, при этом он не носит маску и не соблюдает социальную дистанцию. Позже это видео было удалено, сообщает Vancouver Province.

Напомним, что с 13 июля клубы НХЛ планируют открыть тренировочные лагеря. Уже 26 человек сдали положительные тесты на коронавирус.

Однако «Ванкувер» пока не собирается применять санкции к игроку. В клубе настаивают, что хоккеист пока не находится в расположении команды и не начал тренировки. Как и все, он пройдет обязательное тестирование на коронавирус.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир