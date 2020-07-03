Нападающий «Ванкувера» был замечен в ночном клубе

Нападающий «Ванкувера» Джейк Виртанен был замечен в ночном клубе. В Instagram появилось видео, как Виртанен веселится в одном из баров, при этом он не носит маску и не соблюдает социальную дистанцию. Позже это видео было удалено, сообщает Vancouver Province.

Напомним, что с 13 июля клубы НХЛ планируют открыть тренировочные лагеря. Уже 26 человек сдали положительные тесты на коронавирус.

Однако «Ванкувер» пока не собирается применять санкции к игроку. В клубе настаивают, что хоккеист пока не находится в расположении команды и не начал тренировки. Как и все, он пройдет обязательное тестирование на коронавирус.