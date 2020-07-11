Нападающий «Ванкувера» Берчи отказался от участия в рестарте сезона

Нападающий «Ванкувера» Свен Берчи отказался от участия в рестарте сезона НХЛ, сообщает в Twitter журналист Рик Даливал.

НХЛ предоставила игрокам право отказаться от выступлений после рестарта. Для этого нужно уведомить свой клуб в письменной форме в течение трех ближайших дней.

27-летний Берчи в регулярном чемпионате-2019/20 сыграл лишь шесть матчей, отметившись двумя результативными передачи. Всего на счету швейцарца в НХЛ 291 игра и 138 очков (66+72).

«Ванкувер» в квалификационном раунде Кубка Стэнли сыграет до трех побед с «Миннесотой».