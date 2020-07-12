Нападающий «Ванкувера» Берчи объяснил решение отказаться от участия в возобновлении сезона НХЛ

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Свен Берчи объяснил свое решение отказаться от участия в рестарте сезона НХЛ.

— Из-за опасений и рисков, связанных с коронавирусом, для семьи, принял трудное решение отказаться от участия в плей-офф 2020 года. Желаю успеха товарищам по команде, — сообщил Берчи в Twitter.

Due to concerns and risks of Covid-19 to my family, I made the difficult decision to opt out of the 2020 playoffs. I wish all of my teammates success. — Sven Baertschi (@SvenBaertschi) July 11, 2020

В соответствии с решением НХЛ и профсоюза любой игрок имеет право отказаться от участия в рестарте сезона без каких-либо финансовых потерь. У хоккеистов есть 72 часа после утверждения коллективного соглашения и протоколов возобновления сезона, чтобы дать свой ответ.

На данный момент уже семеро игроков НХЛ, включая Берчи, отказались играть: защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хамоник, защитник «Даллас Старз» Роман Полак, защитник «Питтсбург Пингвинз» Зак Тротман, защитник «Эдмонтон Ойлерз» Майк Грин, защитник «Монреаль Канадиенс» Карл Алзнер и защитник «Бостон Брюинз» Стивен Кампфер.