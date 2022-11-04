Кузьменко признан первой звездой дня в НХЛ после хет-трика в ворота «Анахайма»

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко был признан первой звездой дня в НХЛ. Форвард забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (8:5) .

Второй звездой дня признан нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, который стал автором победной шайбы и отметившийся ассистом в матче против «Монреаля» (3:2 ОТ).

Третьим лучшим игроком дня признали форврада «Айлендерс» Андерса Ли — автора гол и передачи в матче с «Сент-Луисом» (5:2).